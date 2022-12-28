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НовостиЭкономика28 декабря 2022 12:35

Правительство Омской области установило льготную аренду земли для масштабных проектов застройки

Льготный размер арендной платы составит 0,075% от кадастровой стоимости
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Правительство Омской области установило льготный размер арендной платы за земельные участки для компаний под масштабные проекты застройщиков.

- Льготный размер арендной платы в размере 0,075% кадастровой стоимости будет устанавливаться для земельных участков, предоставленных организациям для реализации масштабных инвестиционных проектов. Норма будет применяться к инвестиционным проектам жилищного и другого строительства, - прокомментировал министр имущественных отношений региона Евгений Козлов.

Министр отметил, что для получения этой льготы проект должен соответствовать определенным условиям. Это не меньше 50 тысяч квадратных метров жилья. Также застройщик должен впоследствии передать в собственность области 5% от общей площади жилых помещений в пользу детей-сирот, обманутых дольщиков и переселенцев из аварийного жилья.

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