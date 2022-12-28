В Омске продали почти наполовину изношенное здание кинотеатра «Сатурн»

Фото: web.archive.org.

Омская администрация, наконец, продала здание бывшего кинотеатра «Сатурн», износ которого составляет 40%. Аукцион состоялся 28 декабря. Победителем стала компания «Волгоградская». Договор планируется заключить по начальной цене. За трехэтажное здание площадью 1307,8 кв. м она должна заплатить 13,22 миллиона рублей. Еще в 21,27 миллиона рублей обойдется земельный участок площадью 7479 квадратных метров, на котором оно расположено.

В торгах участвовали две компании: ООО «Волгоградская» и ООО «Ритейл Групп». Напомним, что кинотеатр «Сатурн» открылся в 1969 году. Много лет для восстановления здания искали инвестора. Минувшим летом здание также пришлось заколотить со всех сторон, чтобы вандалы не наносили лишних повреждений.

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