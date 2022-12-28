В Омской области повысили грузоподъемность восьми ледовых переправ

Фото: МЧС России по Омской области.

Управление МЧС по Омской области сообщило о повышении грузоподъемности восьми ледовых переправ в регионе. Тоннаж наращивается по мере промерзания воды.

Сейчас в регионе открыты восемь ледовых переправ через реку Иртыш. Все они функционируют в штатном режиме:

1. «Никольская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Ишим – с. Никольск) – грузоподъемность 25 тонн. Открыта 02.12.2022 г.;

2. «Изюкская» (Тевризский муниципальный район (МР), ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – д. Александровка) - грузоподъемность 20 тонн. Открыта 07.12.2022 г.;

3. «Белоярская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – п. Белый Яр) - грузоподъемность 20 тонн. Открыта 07.12.2022 г.;

4. «Бородинская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – п. Бородинка) - грузоподъемность 20 тонн. Открыта 07.12.2022 г.;

5. «Знаменская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Знаменское – д. Качуково) - грузоподъемность 15 тонн. Открыта 07.12.2022 г.;

6. «Усть-Шишовская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Шиш – д. Тузаклы) - грузоподъемность 15 тонн. Открыта 07.12.2022 г.;

7. «Аксеновская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет п. Аксеново – с. Ярково) – грузоподъемность 20 тонн. Открыта 12.12.2022 г.;

8. «Большереченская» (Большереченский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Большеречье – р.п. Муромцево) – грузоподъемность 10 тонн. Открыта 15.12.2022 г.

Напомним, что «Черлакская» ледовая переправа (Черлакский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Черлак – с. Нововаршавка) в связи с появлением воды на поверхности временно закрыта с 21 декабря 2022 года.

Открытые ледовые переправы гарантируют безопасный переход и переезд на транспорте по льду через реку Иртыш при соблюдении указанного грузового максимума и правил передвижения по ледовым дорогам.