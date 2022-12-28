В 2023 году в Омской области благоустроят 70 общественных пространств

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне омский губернатор Бурков поделился планами благоустройства городских и общественных пространств на следующий год. На 2023 год путем голосования 40 тысяч омичей выбрали проекты, которые профинансируют из бюджета. Приблизительно по 1,4 миллиона рублей будет направлено на каждый из них. В список вошли детские и спортивные площадки, скверы, парки, дома культуры, библиотеки и прилегающие к ним территории.

- Особенно приятно то, что ежегодно растёт количество желающих поддержать выдвинутые инициативы. Конкурс проходит в третий раз, и я уверен, что это только начало преображения небольших деревень и поселков нашего региона. Ведь каждый из нас хочет, чтобы родные места становились комфортнее для жизни, и инициативное бюджетирование — важный инструмент для достижения наших общих целей, — отметил глава региона.

В лидерах по общему количеству проектов-победителей сразу несколько районов Омской области – Калачинский, Оконешниковский, Одесский, Любинский, Исилькульский.

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