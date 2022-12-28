В Октябрьском округе Омска открыли сквер «Рубиновая мечта»

Фото Владимира Казионова.

В Октябрьском округе открыли новый благоустроенный сквер «Рубиновая мечта». Здесь уже установили главную окружную новогоднюю елку. Торжественное открытие провел глава администрации Октябрьского округа Дмитрий Котов, он перерезал красную ленточку и поздравил присутствующих с наступающим Новым годом.

Отметим, что «Рубиновую мечту» благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В сквере проложили новые пешеходные дорожки, организовали автомобильные парковки, построили детскую досуговую площадку, игровой комплекс, карусель и две качели «Гнездо». Также разместили спортивную площадку с современными тренажерами.

Название скверу ранее выбрали сами жители путем общественного голосования. Главный символ сквера - рубиновое сердце.

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