225 новых квартир раздали владельцам аварийного жилья в Омске

225 омичей стали обладателями квартир в новостройке.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Омске департамент жилищной политики сообщил о приобретении 225 жилых помещений для собственников аварийных квартир. Также владельцам еще 6 жилых помещений ветхого жилфонда была выплачена выкупная стоимость за их квадратные метры, 9-ти собственникам предоставлено жилье из муниципального жилищного фонда.
Таким образом, в департаменте отметили, что завершен третий этап регпрограммы по расселению.
Следующий - четвертый этап - предполагает строительство многоэтажки недалеко от 6-й Станционной. Также для собственников запланирован ряд денежных компенсаций и выдача жилищных сертификатов в 2023 году.
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