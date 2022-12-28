Омская мэрия опровергла информацию о сносе сквера по улице Гагарина

Фото: photobuildings.com.

После появления в омских СМИ информации о сносе сквера по улице Гагарина поступил комментарий с разъяснением от городской администрации по работам организации общественного пространства «Омский телеграфъ».

- Первое и самое важное – «сквер» в центре города никто сносить не будет. Комиссия по согласованию работ по сносу и реконструкции зеленых насаждений разрешение на это не выдавала. По факту ИП Белякова обратилась за сносом 11 деревьев, расположенных на 6 земельных участках (с различной формой собственности) для организации общественного пространства. 8 деревьев (в то числе 1 - аварийное) произрастают на внутридворовой территории зданий и лишь 2 березы и одна сухостойная ель произрастают на улице Гагарина, - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

То есть, основная часть деревьев будет вынесена именно с внутридворовой территории.

- В соответствии с действующими правилами благоустройства за снос этих деревьев и порослевого возобновления, находящихся в разном биологическом состоянии и расположенных на различных участках, ИП Белякова выполнит следующие действия: пересадка двух елей в сквере имени Дзержинского, высадка 10 крупномерных лип и яблонь у здания № 22 по улице Гагарина, - добавили в официальном комментарии.

Также в администрации подтвердили назначенную сумму выплат в городскую казну: 363 тысячи 220 рублей предприниматель должен внести в счет компенсации за восстановительные работы. Кроме того, инициатор сноса подарит омичам новое благоустроенное пространство в самом центре города.

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