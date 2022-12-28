В Омской области из-за неисправной печи погиб сельчанин

Фото: СК РФ по Омской области.

В Омской области, в селе Александровка Нововаршавского района, при пожаре погиб пожилой сельчанин. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ, утром 27 декабря здесь загорелся частный дом, во время пожара погиб 62-летний хозяин. Предварительно следователи сообщили, что причиной пожара стало неисправное печное оборудование.

- По данным ГУ МЧС по Омской области, сообщение о пожаре поступило в 05:55. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работали 5 пожарных автомобилей и 9 человек личного состава, привлекалось 1 звено газодымозащитной службы. Ликвидировали пожар в 09:05, - также рассказали спасатели.

Сейчас проводятся проверки различных ведомств, которые и вынесут окончательный вердикт этой трагедии.

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