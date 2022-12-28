В Омске детям из эвакуированных семей ЛДНР показали новогоднее представление

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В своем telegram-канале омский мэр Сергей Шелест сообщил о проведенном новогоднем мероприятии для детей из семей, эвакуированных из Донбасса. Новогоднюю сказку вместе с ребятами из семей мобилизованных омичей им показали в БУ «Городской драматический театр «Студия» Любови Ермолаевой».

- Дети всегда ждут Новый год с особым чувством. Даже, если ребенок попадает в непривычные условия, мы — взрослые — должны сделать все по максимуму, чтобы праздник состоялся. Сейчас на территории нашего региона проводится целый ряд новогодних мероприятий. По поручению губернатора особое внимание уделяется детям из семей мобилизованных и семей, прибывших в Омск с новых российских территорий. Сегодня актеры подарили новогоднюю сказку детворе, для которой наш город стал вторым домом. Елка, сказочные герои, конкурсы, игры, подарки — все, как и положено на новогоднем представлении, - сообщил градоначальник.

После мероприятия Дед Мороз — Дмитрий Желнов и Снегурочка — Ольга Постоногова отметили, что юные зрители полностью погрузились в атмосферу сказки и подарили актерам самые искренние эмоции.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru