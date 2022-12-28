На улице Гагарина в Омске, у здания мэрии разрешили снести деревья ради парковки

Фото: photobuildings.com.

В Омске у здания мэрии комиссия по сносу и обрезке зеленых насаждений согласовала вырубку 11 деревьев. Еще два дерева пересадят. Разрешение о сносе пока не выдано. Информация прописана в протоколе, опубликованном на сайте горадминистрации.

- Решение о сносе деревьев выдать после предоставления подтверждающих документов о выполнении компенсационного озеленения и внесения восстановительной стоимости в указанном размере в бюджет города Омска, - отмечается в документе.

В компенсацию входить ряд работ по озеленению, в том числе высадка 10 полномерных деревьев по улице Гагарина. Также один из собственников здания должен будет выплатить свыше 360 тысяч рублей в городскую казну.

Что касается конечной концепции, то в самом доходном доме Зайцева по улице Гагарина, 36, напротив которого должны обустроить парковку, она тоже изменится. Владельцами предусмотрено размещение различных категорий предприятий общественного питания на первом этаже комплекса с организацией в летнее время веранд во внутреннем дворике с установкой различных малых архитектурных форм. Часть помещений, отведенных под общественное питание, будут иметь входную группу с улицы Гагарина, часть — со стороны внутреннего дворика.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru