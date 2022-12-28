В Омской области в новогодние праздники отменят часть автобусных рейсов в районы

Фото: соцсети АО «Омскоблавтотранс»

В Омске в длинные новогодние праздники на отменят часть пригородных, межрайонных и международных рейсов. Об этом сообщается на сайте Омского автовокзала.

- В новогодние праздники межмуниципальный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. С учетом опыта прошлых лет, в первый день на межмуниципальных маршрутах прогнозируется низкий пассажиропоток, поэтому количество транспорта на маршрутах будет меньше, чем в обычный выходной или будний день. Перед поездкой по межмуниципальным маршрутам пассажирам рекомендуется заблаговременно уточнить информацию по расписанию у диспетчера автовокзала, - отметили в региональном минтрансе.

Внесены изменения в расписание следующих автобусных маршрутов, отправляющих с Омского автовокзала:

- Рейс по международному маршруту «Омск - Усть – Каменогорск» с отправлением от Омского автовокзала в 11:00 31 декабря перенесен на 11:00 30 декабря;

- Рейсы по международному маршруту «Омск-Павлодар» с отправлением от Омского автовокзала 31 декабря в 12:00 и 22:00 перенесены на 08:00 и 09:00 30 декабря соответственно;

- С 1 по 8 января отменены рейсы «Омск - Мельничное» с отправлением от Омского автовокзала в 07:10 и 16:50;

- 1 и 2 января отменены рейсы «Омск - Павлоградка» с отправлением от Омского автовокзала в 09:50, 12:50, 14:40, 15:20, 16:20 и 18:50;

- С 1 по 8 января отменены рейсы по маршруту «Омск - Красная Горка» с отправлением от Омского автовокзала в 13:20;

- С 1 по 8 января отменены рейсы по маршруту «Омск-Зеленая Долина» с отправлением от Омского автовокзала в 16:00;

- С 1 по 8 января отменены рейсы по маршруту «Омск - Домбай» с отправлением от Омского автовокзала в 16:40;

- С 3 по 8 января отменены рейсы по маршруту «Омск-Павлоградка» с отправлением от Омского автовокзала в 14:40, 15:20 и 16:20;

- С 1 по 2 января и 7 января отменены рейсы по маршрутам: «Омск - Новоильинка» с отправлением от Омского автовокзала в 15:40, «Омск - Еремеевка» с отправлением от Омского автовокзала в 16:10 и «Омск - Красногорка» отправлением от Омского автовокзала в 17:30;

- С 1 по 8 января отменены рейсы по маршруту «Омск - Крутинка» с отправлением от Омского автовокзала в 12:50;

- 1 января отменены рейсы по маршрутам: «Омск - Новокарасук» с отправлением от Омского автовокзала в 14:50 и «Омск - Крутинка» с отправлением от Омского автовокзала в 18:30;

- С 1 по 3 января отменены рейсы по маршруту «Омск - Оглухино» с отправлением от Омского автовокзала в 17:00;

- С 1 по 2 января отменен рейсы по маршрутам: «Омск-Чаунино» с отправлением от Омского автовокзала в 08:50, «Омск-Старосолдатское» с отправлением от Омского автовокзала в 14:30, «Омск - Октябрьское» с отправлением от Омского автовокзала в 18:00, «Омск-Тавричанка» с отправлением от Омского автовокзала в 18:20;

- С 1 по 9 января отменены рейсы по маршруту «Омск-Татарка» с отправлением от Омского автовокзала в 15:20;

- С 1 по 13 января отменены рейсы по маршруту «Омск - Южно – Подольск» с отправлением в 15:40;

- 30 декабря, 6 и 13 января отменены рейсы по международному маршруту «Омск-Бишкек» с отправлением от Омского автовокзала в 20:00;

- 9 и 20 января организовано выполнение дополнительных рейсов по международному маршруту «Омск-Бишкек» с отправлением в 20:00;

- 31 декабря организовано выполнение дополнительного рейса по маршруту «Омск-Нижняя Омка» с отправлением в 16:00;

- 1 января отменены рейсы по маршрутам: «Омск - Нижняя Омка» с отправлением от Омского автовокзала в 13:20 и 16:00, а также «Омск - Рождественка» с отправлением от Омского автовокзала в 18:00;

- 2 января отменены рейсы по маршруту «Омск-Нижняя Омка» с отправлением 10:30, 13:20 и организовано выполнение дополнительного рейса по указанному маршруту с отправлением от Омского автовокзала в 16:00;

- С 3 по 8 января организовано обслуживание рейсов по маршруту «Омск-Нижняя Омка» с отправлением в 13:20 и 19:00;

- 2.4,6 и 8 января организовано выполнение рейса по маршруту «Омск-Рождественка» с отправлением от Омского автовокзала в 18:00;

- С 1 по 2 января отменены рейсы по маршруту «Омск-Камышловский» с отправлением от Омского автовокзала в 08:20 и 12:50;

- С 31декабря по 02 января отменен рейс по международному маршруту «Омск-Петропавловск» с отправлением от Омского автовокзала в 16:50;

- 2 января отменен рейс по международному маршруту «Омск-Семипалатинск» с отправлением от Омского автовокзала в 19:00;

- 2 января отменен рейс по международному маршруту «Омск-Усть-Каменогорск» с отправлением от Омского автовокзала в 11:00;

- С 1 по 8 января отменены рейсы по маршруту «Омск - Русская поляна» с отправлением от Омского автовокзала в 09:00 и «Омск-Калинино» с отправлением от Омского автовокзала в 16:45;

- 1 и 2 января отменены рейсы по маршруту «Омск-Почекуево» с отправлением от Омского автовокзала в 16:10;

- 1 января отменен рейс «Омск-Ингалы» с отправлением от Омского автовокзала в 18:30;

- 1 января отменен рейс по маршруту «Омск-Курносово» с отправлением от Омского автовокзала в 16:40;

- 1 января отменен рейс «Омск-Большеречье» с отправлением от Омского автовокзала в 19:30;

- 2 января отменен рейс по маршруту «Омск-Ингалы» с отправлением от Омского автовокзала в 14:20.

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