Известные омичи рассказали о любимом городе в медиапроекте

Скриншот с сайта проекта omskinheart.ru

«Омск – в самое сердце» – так называется цикл из 12 видеоисторий, в котором известные омичи рассказывают о разных сторонах жизни столицы Прииртышья.

Например, старший преподаватель ОмГТУ Владимир Евдокимов рассказал об Омске студенческом.

– Наш политех и многие вузы Омска занимают места в топ-200 и топ-1000 мировых. Омск – промышленной город, где много уникальных предприятий, которым нужны специалисты. Логично готовить их здесь, – считает Владимир Евдокимов. – Наша страна осваивает новые отрасли, и сейчас эти специалисты снова нужны. Я считаю, что образование в нашем регионе на уровне мировых стандартов. Всех приглашаю учиться в Омских вузах!

О других сферах жизни Омска – высоких технологиях, промышленности, архитектуре, культурных традициях, спортивных достижениях, живописи – рассказали такие известные омичи, как боец MMA Александр Шлеменко, совладелец неаполитанской пиццерии, итальянец Нелло Бенедуче, реконструктор Василий Минин, титулованный актер и театральный режиссер Александр Гончарук, худрук омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев, художник Ирина Боброва, хоккеист «Авангарда» Арсений Грицюк.

Каждая видеоистория включает набор тематических фактов, из которых зритель может найти что-то интересное для себя и даже создать страницу своего Омска, а затем либо сохранить на память в телефоне, либо поделиться в соцсетях.

– С удовольствием принял участие в проекте. Рассказал о промышленном потенциале центра нашей области. Уверен, каждый найдёт свою видеоисторию, которая попадёт в самое сердце, – поделился впечатлениями о работе над проектом один из его героев, губернатор Омской области Александр Бурков. – Здорово, что с помощью современных и доступных форматов омичам рассказывают о достижениях региона в спорте, культуре и промышленности.