Волонтеры Омского НПЗ поздравили с Новым годом воспитанников детских домов

Омский НПЗ «Газпром нефти» по многолетней традиции в канун Нового года поздравляет детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году сотрудники предприятия исполнили мечты 145 воспитанников трех детских домов региона. Ребята написали свои пожелания в письмах Деду Морозу. Для детей устроили костюмированный новогодний праздник. Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик поиграли с малышами в подвижные игры, а для ребят постарше устроили забавные конкурсы.

Письма зимнему волшебнику написали подопечные «Дома детства на Кордной», Петропавловского детского дома и детского дома №3 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они попросили самые разные подарки: гаджеты, игрушки, коньки и лыжи, платья и конструкторы. Сотрудники Омского нефтеперерабатывающего завода купили заказанные подарки в рекордные сроки. Некоторые дети мечтали об очень скромных вещах, поэтому волонтеры сами дополнили подарки.

«Письмо Деду Морозу» – самая теплая акция движения корпоративного волонтерства ОНПЗ. В ней ежегодно принимает участие большое количество сотрудников ОНПЗ, включая руководителей. Поддержку омским специализированным детским учреждениям предприятие оказывает в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Также в этом году в очередной раз Омский НПЗ передал почти 2 тысячи сладких новогодних подарков подопечным социальных учреждений Омской области. А на улицах города силами предприятия появились ледовые фигуры, снежные городки, праздничная иллюминация и большая ель на набережной Оми.