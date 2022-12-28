«Росводоканал Омск» сообщил о готовности к Новому году и напомнил правила пользования канализацией

«Росводоканал Омск» готов к работе в период январских каникул. В выходные и праздничные дни на предприятии организовано круглосуточное дежурство руководителей и специалистов подразделений, отвечающих за эксплуатацию сетей и сооружений.

Для обеспечения непрерывной работы объектов водоподготовки и очистки стоков ежесуточно будут задействованы более 80 сотрудников омского водоканала. На предприятии созданы необходимые запасы материалов и химических реагентов. 27 бригад аварийно-восстановительных работ готовы оперативно локализовать и ликвидировать нештатные ситуации на сетях. Для внеплановых работ подготовлено 78 единиц автотранспорта и спецтехники, среди которых экскаваторы, илососы, самосвалы, тракторы, баровые машины, бульдозеры и автокраны. Сотрудники лабораторного центра будут постоянно контролировать качество питьевой воды на сооружениях водоподготовки и в городской распределительной сети.

- Каждый год перед новогодними праздниками, мы проводим комплекс работ, направленных на оперативное устранение повреждений или засоров на сетях. Наша задача обеспечить горожан бесперебойными и качественными услугами водоснабжения и водоотведения в период каникул. Особое внимание уделяем проверке наличия и технического состояния крышек люков в местах массового отдыха омичей. Проводим внеочередные обходы водопроводных и канализационных сетей, - рассказал заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

В последний день уходящего года в омском водоканале не прогнозируют увеличения водопотребления. Как правило, 31 декабря в город подается всего на 5-10% питьевой воды больше, чем в другие дни. Это связано с тем, что большая часть горожан расходует воду по приборам учета.

Омский водоканал напоминает горожанам, что городская канализация не предназначена для сброса мусора. Пищевые отходы и жиры, полиэтиленовые пакеты, упаковку, средства гигиены, влажные салфетки необходимо утилизировать как твердые коммунальные отходы. Выполнение этих элементарных правил позволит избежать возникновения засоров и не омрачит праздничные дни.

Диспетчеры предприятия в новогодние каникулы будут круглосуточно принимать сведения о состоянии систем водоснабжения и водоотведения в Омске. Получить информацию, сообщить о любых неисправностях, утечках или об открытых люках можно по телефонам: 75-16-00 (диспетчерская по водоснабжению) и 75-04-00 (диспетчерская по водоотведению).

Также напомним, что плановых отключений холодного водоснабжения на период новогодних праздников не будет.