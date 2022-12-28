В Омске на перекрестке Лермонтова и Шебалдина установили новый светофор

Фото: telegram-канал Оксаны Фадиной.

В Омске на перекрестке улиц Лермонтова и Шебалдина установили новый светофор. Ранее на отсутствие светофора жители Омска пожаловались депутату Госдумы Оксане Фадиной.

- На личном приёме и в чате поступали обращения об установке светофоров на опасных участках пересечения улиц Лермонтова – Шебалдина и Лермонтова – 20-я линия. Мы проработали обращения с профильными службами. Они подтвердили высокую аварийность участка, - сообщила бывшая градоначальница в своем telegram-канале.

И сегодня подтвердила, что светофор уже установили, так что «подвиг совершать не придётся».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru