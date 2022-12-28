Омская мэрия приняла решение снести многоквартирный дом в Кировском округе

Фото: 2ГИС.

Накануне омский вице-мэр Евгений Фомин подписал постановление №1084-п о признании аварийным дома №11А по улице Новостройка на окраине Кировского округа, через некоторое время дом снесут.

Трёхэтажное здание из двух подъездов с 22 квартирами было введено в эксплуатацию в 1964 году. На расселение жильцов у горадминистрации есть семь лет - до 31 декабря 2029 года. Сейчас в доме 44 жителя.

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