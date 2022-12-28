В Омске ушел из жизни известный детский хирург Леонид Ситко

Фото: taragorod.ru.

С28 декабря стало известно о смерти омского хирурга, заслуженного врача РФ, заслуженного научного деятеля, доктора медицинских наук Леонида Ситко, которому было 85 лет.

Леонид Александрович родился в 1937 году в Знаменском районе. Окончил Омский государственный мединститут. Больше 20 лет заведовал кафедрой детской хирургии.

Доктор за время своей медицинской карьеры успел написать 350 научных статей, 9 монографий, зарегистрировал 32 авторских свидетельства и патента. Коллеги называли Ситко маршалом медицины.

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