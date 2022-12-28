В Омск приехал новый прокурор области Афанасьев

Фото: сайт прокуратуры РФ.

Коллективу омской облпрокуратуры был представлен новый руководитель. Ранее указом президента на должность прокурора Омской области назначили Алексея Афанасьева. Перед новым руководителем надзорного ведомства поставили несколько задач по решению проблем, на которые указали омичи во время личного приема у генерального прокурора. Он проходил в нашем городе 6 декабря.

Как отметил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин коллектив во главе с новым руководителем вполне способен справиться с решением этих задач.

Также отметим, что после визита генпрокурора Краснова в омской облпрокуратуре произошел ряд кадровых перестановок.

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