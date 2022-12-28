Цифры заболеваемости: в Омской области за минувшую неделю заболели почти 28 тысяч человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в омском Роспотребнадзоре, за прошедшею неделю в регионе было зарегистрировано 27 747 случаев. Согласно этой статистике, ОРВИ стали чаще болеть омичи старше 15 лет, их 50 %. Меньше всего болеют дети до двух лет.

- Среди заболевших 50 % приходится на группу лиц старше 15 лет, 21,7 % на детей от 7 до 14 лет, более 15 % на детей от 3 до 6 лет, и почти 12,5 % на детей от 0 до 2 лет, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Все так же среди вирусов гриппа преобладает преимущественно свиной - А/H1N1pdm09 Этот штамм медики считают пока наиболее опасным и сложным, вирус способен принести много осложнений, заболевание, как правило, протекает тяжело.

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