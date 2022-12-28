К омскому губернатору Буркову обратилась мать контрактника из Крутинки, не получившая положенных льгот

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В прямом эфире программы «Диалог с губернатором» мать контрактника, который несёт службу в зоне военной спецоперации, обратилась к руководителю Омской области с просьбой о содействии в документальном подтверждении прав на получение положенных ей льгот на младших детей. Оксана Овчинникова дозвонилась из Крутинского района.

- Сейчас по новому постановлению мои младшие дети, то есть его брат и сестра имеют право посещать детский сад и питаться в школе бесплатно. Но это мне нужно подтвердить документально. Обратилась в наш Крутинский военкомат, мне отказали, сказали - связывайтесь сами с воинской частью. Дозвонилась до воинской части, но меня отправили уже в областной военкомат и там сказали — ничего не знаем, звоните в свой районный военкомат. И так уже 2 недели. Школа и детский сад требуют документ, а я не знаю, как мне его добиться. Помогите разобраться пожалуйста! - обратилась Оксана.

Александр Бурков дал поручение Министерству региональной безопасности Омской области незамедлительно заняться разрешением этой проблемы. Ведомство сделает официальный запрос справки из войсковой части, где служит старший сын Оксаны - Сергей, о его непосредственном участии в СВО. Документ, заверенный командиром части, будет передан по месту требования.

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