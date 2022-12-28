На трассе в Омской области в ДТП погибла женщина

Фото: пресс-служба МВД России по Омской области.

Сегодня в 07:20 часов в ОМВД России по Москаленскому району Омской области поступило сообщение об аварии с погибшей. - Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Фольксваген», следуя по автодороге Челябинск-Новосибирск в направлении города Исилькуля, в районе 703 км не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Исузу» под управлением мужчины 1986 года рождения, - прокомментировали полицейские.

В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген», женщина, скончалась на месте происшествия. Личность погибшей устанавливается.

Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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