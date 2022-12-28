Tele2 обеспечила быстрым интернетом болельщиков ХК «Авангард»

Фото: пресс-служба Tele2.

Инженеры Tele2 смонтировали базовую станцию в спортивном комплексе G-Drive Арена, который стал домашней площадкой омского хоккейного клуба «Авангард». Базовая станция обеспечивает сотрудников и посетителей связью в стандартах 2G (голосовая связь) и 4G (скоростной интернет). Конфигурация базовой станции разработана с учетом архитектуры здания и позволяет обеспечить стабильный сигнал во всех помещениях спортивного комплекса.

По данным за октябрь и ноябрь, в неигровые дни базовая станция «перерабатывает» примерно по 50 гигабайт в сутки. В дни матчей ХК «Авангард» потребление мобильного интернета увеличивается в среднем в три раза. Самый большой трафик зафиксировали 17 ноября, когда «Авангард» на домашней арене встречался с ХК «Сочи». В этот день трафик вырос в пять раз по сравнению со средним показателем неигрового дня.

Олег Руф, технический директор филиала Tele2 в Омской области:

«На G-Drive Арене мы разместили так называемую indoor базовую станцию, то есть смонтировали передатчики внутри помещения. Эта конфигурация рассчитана на стабильную работу в периоды повышенных нагрузок. Есть две причины установки indoor. Первая – технические особенности некоторых зданий, которые препятствуют проникновению радиосигнала. Вторая причина – высокий трафик из-за большого числа пользователей. Все эти нюансы мы традиционно учитываем при строительстве базовых станций для посетителей больших спортивных арен, торговых центров, аэропортов».