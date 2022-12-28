Губернатор Бурков гордится тем, что попал под западные санкции

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне в телеэфире омский губернатор Александр Бурков рассказал о санкциях Запада против него и региона в целом. По словам главы региона, они принесли только обратный эффект. Экономика в Омской области получила стимул.

– Мы получили динамику экономики – у нас показатель 113% по отношению к прошлому году. Рост производства у нас 105%. Введено более 700 тысяч квадратных метров жилья. Такого за годы моей работы в Омской области не было никогда. Товарооборот вырос на 25%, в том числе на 44% увеличился экспорт. Мы импортозаместились, подытожил Бурков.

Также губернатор поведал о том, как он относится к санкциям против себя.

- Еще в 2014 году я попал под санкции Украины. И я этим горжусь, – подчеркнул Александр Бурков. – А что касается оценки Великобритании моей деятельности, наверное, мы делали свое дело хорошо. Мы отстаиваем интересы своего государства. Запад нам никогда не помогал, он нас давил. Забудьте о Западе, надеемся только на себя и свои силы.

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