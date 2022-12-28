Пик заболеваемости пройден: губернатор омского региона Бурков рассказал об эпидемии гриппа

Сейчас в регионе снижается количество заболевших гриппом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В прошедшем телеэфире «Диалог с губернатором» глава Омской области Александр Бурков сообщил, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе пройден. По сравнению с прошлой неделей число случаев гриппа и ОРВИ снизилось на 20%, тенденция снижения продолжается и на этой неделе.
Ранее об этом сообщал министр здравоохранения региона Александр Мураховский.
- Заболевших было до 12 декабря 12 800, а с 12 по 18 декабря - 28 000. То есть, рост был за неделю 48,8 %, - рассказал Мураховский.
Пока сохраняется большое количество больничных среди медиков - это около 30% врачей.
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