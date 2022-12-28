В Омской области будет новый новый министр строительства

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне в эфире программы «Диалог с губернатором» Александр Бурков рассказал, почему уволил прежнего министра строительства региона Михаила Губина. В первую очередь, это срывы сроков строительства школ в Исилькуле, Черлаке, детского сада в Большеречье.

– Понятно, что недоработал строительный блок. В итоге мы поговорили по-мужски с моим замом, курирующим строительство. И приняли решение обоюдно о разрыве контракта с министром строительства. Он сделал большой пласт работы, но в данном случае была недоработка по соцобъектам, - прокомментировал глава региона.

По словам Буркова, на примете есть молодой и амбициозный человек, претендующий на пост. Его имя губернатор пока не назвал, сроки назначения - тоже.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru