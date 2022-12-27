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НовостиОбщество27 декабря 2022 16:42

В Омске вновь объявили режим НМУ первой степени опасности

Он будет действовать на территории города до 11:00 28 декабря
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске в очередной раз был объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

На территории Омска и области до 11:00 28 декабря будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, ранее из данных синоптиков стало известно, что в Омске 28 и 29 декабря в ночные и утренние часы в атмосфере будет повышенное содержание загрязняющих веществ. По мнению автора материала, объявление НМУ было вполне ожидаемо.

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