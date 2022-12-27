Омский губернатор Бурков рассказал, каким был для него уходящий 2022 год

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В ходе телеэфира «Диалог с губернатором» глава Омской области Александр Бурков рассказал, каким для него стал уходящий 2022 год. В начале года, после пандемии, губернатор тоже испытывал настороженность и неопределенность.

- У нас были чёткие задачи. Что мы делаем, куда идём, что необходимо выполнить. И невзирая на первое чувство осторожности, мы начали работать. Также, как в ковид, стали исчезать товары с полок магазинов. Я сам посещал сети. Начали стыковать их с нашими товаропроизводителями. Нужна была упаковка — делали упаковку. Всё поставляли на полки. Сейчас товары на полках есть, хотя нас пугали, что будут санкции, будут уходить производители, всё исчезнет. Но мы видим, что европейский импорт заместили или наши товары и продукты питания, или из соседних стран Центральной Азии. Мне кажется, мы пережили год достаточно стойко и слаженно, - сказал губернатор.

Год оказался был непростым, подытожил Бурков, и накопилась усталость от новых вызовов времени.

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