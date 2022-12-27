Омская мэрия признала аварийной трехэтажку в Кировском округе

Фото: 2gis
Накануне в Омске признали аварийным многоквартирный дом, расположенный в Кировском округе.
Согласно постановлению, опубликованному на сайте омской мэрии, аварийным был признан трехэтажный дом №11А по улице Новостройка в Кировском округе. Жильцов должны расселить до 31 декабря 2029 года.
Отметим, в доме два подъезда, в которых находится 22 квартиры различной площади. В нем также расположен участковый пункт полиции.
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