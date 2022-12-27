Районные больницы в Омской области получили 19 новых машин скорой помощи

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Омские медики получили 19 новых машин скорой помощи. Еще 5 автомобилей предназначены для выезд к пациентам на дом или доставки на прием в больницу в северных районах Омской области.

Большая часть новых транспортных средств была передана центральным районным больницам. Еще одна машина скорой была закреплена за поселками Береговой и Горячий Ключ. Это позволит увеличить оперативность оказания медпомощи жителям омского пригорода. В целом на закупку машин было потрачено 87,4 миллиона рублей.

Сегодня, 27 декабря, ключи от транспорта главным врачам медучреждений вручил губернатор Омской области Александр Бурков.

- Если говорить о транспорте службы скорой помощи, то за пять последних лет мы приобрели 177 машин и смогли обновить практически 80% парка. Сегодня мы передаём учреждениям здравоохранения ещё 19 машин. Плюс дополнительно в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения за счёт средств экономии мы приобрели пять полноприводных УАЗиков для доставки пациентов на приём в больницы и участковых терапевтов к больным. В рамках данной программы мы уже отправили в районы 227 автомобилей, а в общей сложности в планах до 2025 года передать ЦРБ более 300 новых легковых машин и УАЗов, - отметил Бурков.

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