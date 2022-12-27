В Омске после Нового года увеличат выпуск автобусов на популярные маршруты

В 2023 году власти продолжат закупать автобусы большого класса Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске после Нового года увеличат выпуск автобусов на полярные маршруты общественного транспорта.

На маршрутах №24, 78 и 79 будут работать дополнительные один-два автобуса большого класса. На маршруты №29, 33, 45 и 109 выпуск машин в общей сложности вырастет на 11 единиц.

- В январе 11 автобусов большого класса выйдут на маршруты 29, 33, 45, 109. В 2023–2024 годах запланировано приобретение еще 64 новых автобусов большого класса. Мы участвуем во всевозможных нацпроектах, позволяющих приобретать подвижной состав, - цитирует РИА «Омск-информ» замдиректора дептранса Игоря Кожухова.

Кожухов подчеркнул, что на маршрут №46 по-прежнему будут выходить лишь «Луидоры». Более вместительные машины город пока на него не может запустить. При этом подвижной состав, работающий на 46-м увеличат на одну-две единицы.

Отметим, по словам чиновника, в 2023 году омские власти продолжат закупать автобусы большого класса.

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