Омские электрички перевезли свыше 2,5 миллиона человек за 2022 год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области за 2022 год электричками воспользовались свыше 2,5 миллиона человек. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

По данным ведомства, количество перевезенных пассажиров на электропоездах составило более 2,5 миллиона человек за 11,5 месяцев уходящего года. Движение электричек в Омской области осуществляется по четырем напралениям - Иртышское, Исилькульское, Называеское, Татарское.

Региональный перевозчик АО «Омск-пригород» ежемесячно получает субсидии из областного бюджета. По итогам года компания получила 264 миллиона рублей в качестве субсидий.

Отметим, в 2023 году стоимость проезда для обычных пассажиров останется прежней.

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