Студенты ОмГПУ – победители конкурсов Молодежного союза экономистов и финансистов России

Накануне Молодёжный союз экономистов и финансистов РФ подвел итоги сразу нескольких крупных конкурсов. В числе победителей — студентки факультета естественнонаучного образования ОмГПУ Мария Синицина и Фидан Шабанова.

Под руководством доцента кафедры биологии и биологического образования Натальи Пликиной девушки подготовили работы на VIII Международный конкурс программ и проектов «Будущее Планеты Земля» и XII Всероссийский природоохранный конкурс «Сохраним и приумножим Природу России».

Так, в первом конкурсе Мария одержала победу в номинации «Природоохранное образование и воспитание на планете Земля», а Фидан Шабанова — в номинации «Охрана растительного мира на планете Земля». Во втором состязании студентки заняли призовые места в номинациях «Природо-просветительская деятельность» и «Сохранение биоразнообразия».

Мария Синицина отметила, что уже третий раз принимает участие в конкурсах Молодежного союза экономистов и финансистов. «Я представила экспертам работу „Региональный компонент биологического образования“. Приятно, что члены жюри и организаторы оценивают наши исследования по достоинству», — поделилась впечатлениями Мария.

«Тема моего исследования на конкурс „Будущее планеты Земля“ звучала так: „Роль гербариев в изучении биологического разнообразия и развития растительного мира“. Оформление работы было кропотливым, но результат определенно стоил потраченных усилий», — рассказала Фидан Шабанова.

Напомним, что накануне завершился ежегодный городской профессиональный конкурс для молодых специалистов дошкольных образовательных организаций «Открытие – 2022». По итогам всех испытаний сразу три выпускницы ОмГПУ заняли призовые места: в номинации «Молодые воспитатели» I место заняла Елизавета Михеева, а II место – Надежда Пономарёва. В номинации «Молодые учителя» III место заняла Аина Кривун.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.