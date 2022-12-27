Полиция задержала водителя фуры, сбившего 26-летнего парня на трассе под Омском

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области
Полицейские задержали водителя фуры, который сбил насмерть 26-летнего пешехода на трассе Большие Уки-Тюкалинск в Омской области.
- Устанавливая личность и местонахождение виновника, сотрудники Госавтоинспекции просмотрели записи камер видеонаблюдения, но идентифицировать государственный регистрационный знак транспортного средства по горячим следам оказалось невозможно. Схожий по приметам автомобиль был позже выявлен после изучения данных с камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, расположенных по направлению движения нарушителя, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, виновником ДТП оказался 37-летний гражданин Республики Беларусь, двигавшийся на большегрузе «Скания» в сторону Тюмени. Задержали мужчину мужчину в Челябинской области.
В данный момент правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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