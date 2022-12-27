Школы Омской области получили 56 новых автобусов для подвоза учащихся

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 27 декабря, губернатор Омской области Александр Бурков передал ключи от 56 новых школьных автобусов руководителям общеобразовательных учреждений региона.

Новые школьные автобусы были приобретены для замены старых за 171 миллион рублей, выделенный из федерального бюджета по программе «Школьный автобус». За последние пять лет по данной программе в регион поступило 418 машин для подвоза учащихся.

Александр Бурков отметил, что дети такого большого региона, как Омская область, должны получать качественное образование вне зависимости от того, как далеко они живут.

- Мы с вами в области подвозим более 14 тысяч ребят в школы из отдалённых сёл и деревень. Но для детей важно ещё и принять участие в олимпиаде, в конкурсе. Для этого нужно выезжать в район, в город Омск. При наличии школьного транспорта у них появляется возможность приехать и в музей, и на спортивные мероприятия, на любые культурные события. Поэтому обновление автотранспорта важно не только для учебного процесса, но и для дополнительного образования наших детей, для дальнейшего их развития. Программа «Школьный автобус» действует на федеральном уровне, инициирована Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и он жёстко следит за исполнением этой программы. Участие нашей области тоже имеет большое значение, но главное - это федеральная поддержка. Сегодня мы получили 56 автобусов и ГАЗелей, в том числе УАЗов. В целом за период чуть больше 5 лет мы уже приобрели 418 транспортных средств для нашей системы образования. Мы смогли обновить более 70% всего автопарка школьных автобусов. Передача очередной партии машин сегодня - хороший подарок для наших детей, для наших учителей в канун Нового года, – сказал Бурков.

Вместимость школьных автобусов составляет в зависимости от модели от 13 до 31 места. Стоит отметить, что 6 из 56 автобусов были переданы школам Омска для доставки детей из отдаленных районов.

В 2023 году школы региона получат еще 46 автобусов.

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