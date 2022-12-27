В Омскую область в преддверии Нового года придет холодный фронт

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в преддверии Нового года накроет холодный фронт. В регионе столбик термометра опустится до -29 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В четверг, 29 декабря, ночью -16..-21 градус. При прояснении до -27 градусов. Днем температура воздуха составит до -12...-17 градусов. При этом существенных осадков на территории Омска и области не ожидается. Ветер северо-восточный со скоростью 1-6 метров в секунду. Синоптики, предупреждают о гололеде и туманах на дорогах региона.

В пятницу, 30 декабря, в ночные часы -18...-23. При прояснении еще холоднее — до -29 градусов. Днем -13...-18 градусов. Пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. На дорогах местами будет по-прежнему скользко.

Напомним, сегодня, 27 декабря, в дневные часы температура воздуха прогреется до -7...-12 градусов. Местами ожидаются осадки в виде небольшого снега.

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