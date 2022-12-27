Мэр Омска Сергей Шелест официально выйдет на работу 28 декабря

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Мэр Омска Сергей Шелест вернется к исполнению своих должностных обязанностей завтра, 28 декабря. Об этом официально сообщили в пресс-службе мэрии.

Сергей Шелест будет работать по графику, который расписан до конца 2022 года. Градоначальник посетит мероприятия в рамках традиционной «Ёлки желаний».

- Никаких конструктивных и иных изменений (специальной мебели, перестановок имеющейся и т.д.) в кабинете мэра, в коридорах и других помещениях администрации, в связи с прохождением главой города реабилитационного периода, не производились и не планируются - работа будет осуществляться в обычном режиме, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 8 декабря мэр перенес операцию по замене тазобедренного сустава в Клиническом медико-хирургическом центре. 16 декабря Шелеста выписали из больницы. На прошлой неделе появилась в СМИ информация, что градоначальник планирует вернуться на работу 29 декабря, несмотря на возражения врачей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru