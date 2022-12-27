Главой Муромцевского района в третий раз избрали Вячеслава Девятерикова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области подвели итоги выборов главы Муромцевского муниципального района. Им в третий раз стал Вячеслав Девятериков.

Вячеслав Девятериков впервые возглавил района в октября 2012 году. В 2017 году он был переизбран на этот пост. В этом году районный совет вновь поддержал его кандидатуру.

Отметим, Девятериков родился в селе Артын Муромцевского района в 1970 году. В 2004 году окончил Омский государственный аграрный университет по специальности «Инженер лесного хозяйства». До избрания на главой района занимался бизнесом.

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