В Омске в парке «Зеленый остров» построят новую пешеходную дорожку за 15 млн руб

Фото: скриншот рабочей документации

В омском парке «Зеленый Остров» построят пешеходную дорожку за 15,37 миллиона рублей. Подрядчика определят по итогам аукциона, который пройдет 13 января 2023 года.

Согласно конкурсной документации, победитель аукциона должен подготовить грунт, построить двухслойный тротуар, а также разместить возле него 10 скамеек и 10 мусорных урн. Кроме того, нужно будет посадить новый газон. Работы подрядчик должен завершить до августа 2023 года.

Особые требования к объектам благоустройства (скамейки и урны) в документации не уточняются.

Отметим, как сообщает «Новый Омск» со ссылкой УДХБ, которое и является заказчиком работ, данную дорожку возведут в северной части парка.

Напомним, ранее стало известно, что в парке «Вокруг света», расположенном на территории «Зеленого острова» весной появятся новые аттракционы.

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