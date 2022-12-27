Галия Клевакина стала директором Омского музыкально-педагогического колледжа

Фото: соцсети колледжа

Галия Клевакина официально стала директором Омского музыкально-педагогического колледжа. Об этом свидетельствуют данную ЕГРЮЛ.

С октября 2022 года Клевакина занимала эту должность в качестве исполняющего обязанности. Ранее она работала замдиректора по учебной работе.

Напомним, на протяжении более 20 лет колледжем руководила Светлана Студеникина, которая перешла на работу в омский Горсовет на постоянной основе.

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