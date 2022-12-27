Александр Бурков обсудил с руководством АФК «Система» реализуемые в Омске проекты

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков обсудил с руководством АФК «Система» и дочерних компаний проекты в центре региона.

Среди тем, которые обсуждались на встрече, были развитие гостиничного бизнеса, проекты создания современной и качественной жилой застройки, а также совместные инфраструктурные проекты на условиях государственно-частного партнерства.

Так, ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск», являющийся дочерней компанией АФК «Система», занимается строительством микрорайона «Зелёная река», в котором будут проживать свыше 30 тысяч человек. Согласно соглашению между региональным правительством и застройщиком, 5% жилищного фонда в нем будет передано в собственность области. Первую очередь самого современного микрорайона в Омске планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Еще один масштабный проект инвестиционной компании в региональном центре — четырехзвездочный отель Cosmos Omsk Hotel. Его открытие состоится в ближайшее время.

- Нам есть о чём поговорить и какие промежуточные итоги подвести за время нашего сотрудничества. АФК «Система» достаточно активно, считаю, реализует инвестиционные проекты на территории Омской области. Я рад, что все планы, которые были намечены, осуществляются успешно и в те сроки, которые мы оговаривали, - сказал Александр Бурков.

Исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами госвласти и региональному развитию АФК «Система» Сергей Семкин отметил, что Омская область лишь один из немногих регионов страны, где власти заинтересованы в том, чтобы партнёрство принесло максимальную пользу региону и его жителям.

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