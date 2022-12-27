Житель Омска лишился личного самолета после иска прокуратуры

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Омской области

Омские приставы исполнили решение суда о запрете эксплуатации самолета АН-2 с авиадвигателем и воздушным винтом 1992 года выпуска, владельцем которого являлся местный житель.

Ранее с требованием запретить эксплуатировать данное воздушное судно с иском в суд обратилась транспортная прокуратура. У 50-летнего омича, которому оно принадлежит, отсутствовал сертификат летной годности. Пользоваться самолетом мужчина сможет только после получения необходимого документа.

Найти приставам должника получилось не сразу, так как он проживал не по месту регистрации. Однако в результате слаженного взаимодействия с другими ведомства, его удалось отыскать.

Как оказалось, самолет омича находился в Таврическом районе аэродроме «Камышино». Туда прибыли приставы для составления акта о прекращении эксплуатации воздушного судна.

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