Осторожно, Новый год! «СТБ-Охрана» делится советами, как без-опасно провести праздники

Приятная суета, в воздухе витает аромат мандаринов и шоколадных конфет, повсюду мерцают огоньки... Скоро Новый год!

В преддверии самого волшебного праздника омская компания «СТБ-Охрана» подготовила для взрослых и детей памятку безопасности. Ведь новогодние праздники – не просто череда зимних забав, фейерверков, но и горячая пора для всевозможных ЧП.

Чтобы самые длинные выходные запомнились только положительными эмоциями, нужно соблюдать осторожность.

PDF версию для печати памятки в формате плаката можно скачать по ссылке: stb-ohrana.ru/safe_new_year

Фотоматериал предоставлен пресс-службой «СТБ-Охрана».