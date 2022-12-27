Пятиэтажное здание Омской епархии в центре города ввели в эксплуатацию

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске ввели в эксплуатацию пятиэтажное административное здание Омской епархии, расположенное в центре города по адресу улица Интернациональная, 25а. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Департамент архитектуры и градостроительства выдал соответствующее разрешение застройщику, которым официальным значится религиозная организация «Омская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)»

Общая площадь 131 нежилого помещения в пятиэтажном здании составляет около 6,8 тысяч квадратных метров.

Напомним, ведомство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию 1-го этапа 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Ленинском округе.

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