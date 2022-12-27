В аварии на трассе под Омском погиб учитель школы №99

Накануне стала известна личность мужчины, погибшего при столкновении легковушки с фурой на трассе Челябинск-Новосибирск под Омском. Как рассказали омичи в соцсетях, им оказался учитель школы №99 Александр Дудкин.

- Это был самый добрый и лучший учитель для наших мальчишек. Вся школа скорбит. Человек с большим сердцем и золотыми руками. Я не думаю, что человек с таким опытом намеренно лихачил. У него огромный опыт вождения и адекватное поведение не только за рулём, но и в жизни. Соболезнования родным и близким, - написала Ольга Соколова

- Сан Саныч. Хороший был человек, всегда был добор к нам. Помним, скорбим. Вы были лучшим учителем за всю мою жизнь, - поделился еще один комментатор.

Отметим, согласно информации на сайте школы, Александр Дудкин работал в ней учителем технологии с 2014 года.

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