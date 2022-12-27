Омский суд ужесточил наказание мужчине, по вине которого в ДТП погибли 3 человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда удовлетворила апелляцию прокуратуры и ужесточила наказание 53-летнему мужчине, по вине которого в ДТП погибли три человека и еще один пострадал.

Ранее в суде было установлено, что 26 февраля 2022 гола подсудимый, находясь за рулем автомобиля «Форд Маверик» двигался по Сыропятском тракту. В районе СНТ «Мир» он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Грантой».

В результате ДТП погибли три человека - водитель «Гранты» и два его пассажира. Пятнадцатилетняя девушка, находившаяся в отечественном авто, получила повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Куйбышевский районный суд приговорил омича к 4 годам колонии-поселения, а также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Прокуратура посчитала назначенное наказание слишком мягким и попыталась его оспорить.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил требования гособвинителя и ужесточил подсудимому наказание до 6 лет колонии.

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