Омский суд ужесточил наказание мужчине, по вине которого в ДТП погибли 3 человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда удовлетворила апелляцию прокуратуры и ужесточила наказание 53-летнему мужчине, по вине которого в ДТП погибли три человека и еще один пострадал.
Ранее в суде было установлено, что 26 февраля 2022 гола подсудимый, находясь за рулем автомобиля «Форд Маверик» двигался по Сыропятском тракту. В районе СНТ «Мир» он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Грантой».
В результате ДТП погибли три человека - водитель «Гранты» и два его пассажира. Пятнадцатилетняя девушка, находившаяся в отечественном авто, получила повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.
Куйбышевский районный суд приговорил омича к 4 годам колонии-поселения, а также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.
Прокуратура посчитала назначенное наказание слишком мягким и попыталась его оспорить.
Суд апелляционной инстанции удовлетворил требования гособвинителя и ужесточил подсудимому наказание до 6 лет колонии.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru