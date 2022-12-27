Омский НПЗ провел интеллектуальный турнир для будущих нефтепереработчиков

В кейс чемпионате поучаствовали команды из 15 омских школ. Ребята соревновались в решении кейсов, попутно узнавая много нового о сфере нефтепереработки.

Конкурсные задачи для участников отображали реальные производственные процессы на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Кейсы готовили преподаватели базовой кафедры «Газпром нефти» и сотрудники предприятия.

«Кейс-чемпионат — методика, направленная на формирование навыков практического применения знаний, в том числе с учетом возможности будущей профессиональной деятельности в сфере нефтепереработки», — рассказал ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский.

Омский НПЗ много лет проводит это образовательное мероприятие. Дмитрий Маевский отметил, что каждый раз по итогам отмечает живой интерес к отрасли, и как следствие, к обучению на базовой кафедре «Газпром нефти». Чемпионат «PROнефть» — этап комплексной программы профориентации «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ». Предприятие помогает школьникам определиться с профессиональным выбором и зарождает интерес к сфере нефтепереработки. Для этого организаторы создали для старшеклассников Омска различные проекты: мультидисциплинарные олимпиады, профильные интенсивы, чемпионаты, профориентационные тренинги, выездные занятия и конференции.

«Омский НПЗ заинтересован в развитии креативности и навыков командного взаимодействия у талантливой молодежи. Чемпионат «PROнефть» разработали эксперты предприятия для решения этих задач. Таким образом мы комплексно формируем внешний кадровый резерв для нефтеперерабатывающей отрасли», — подчеркнул генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.