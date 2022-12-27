Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса Омск-Наманган

Фото: телеграм-канал авиакомпании Uzbekistan Airways
Омская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки на 12 часов рейса авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Омск-Наманган.
Самолет должен был вылететь по данному маршруту еще в понедельник, 26 декабря, в 23:30. Однако в связи с тем, что воздушное судно до сих пор не прибыло в Омск из-за тумана в аэропорту Наманган, рейс был перенесен на 12:00 27 декабря. Вылета ожидают 166 пассажиров, среди которых 1 ребенок.
- С целью недопущения нарушений прав пассажиров Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в аэропорту организован прием граждан, - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Напомним, сегодня утром «КП-Омск» писала о задержке данного рейса. На момент публикации материала вылет был перенесен на 11:00 27 декабря.
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