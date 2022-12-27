В Омской области в преддверии Нового года похолодает до -30 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в преддверии Нового года резко похолодает до -28 градусов. До этой отметки столбик термометра опустится в ближайшие дни. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В четверг, 29 декабря, ночью -23...-28 градусов, при натекании облачности до -17 градусов. В дневные часы температура воздуха поднимется до -13...-18 градусов. В течение суток существенных осадков на территории Омска и области не ожидается. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Местами на дорогах возможны гололедица, туман и изморозь.

Напомним, сегодня, 27 декабря, днем воздух прогреется до -7...-12 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

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