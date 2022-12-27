Перед Новым годом жители Омска успеют понюхать

Днем содержание вредных веществ в воздухе будет низким
Фото: Иван МАКЕЕВ
В ближайшие дни омичи смогут почувствовать неприятные запахи. Об это сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Как рассказали в ведомстве, в Омске ночью и утром 28 и 29 декабря ожидается повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Отметим, на данный момент речи о введении режима НМУ не идет.
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