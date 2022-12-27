Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 2:47

Перед Новым годом жители Омска успеют понюхать

В Омске 28 и 29 декабря в воздухе ожидается повышенное содержание загрязняющих веществ
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Днем содержание вредных веществ в воздухе будет низким

Днем содержание вредных веществ в воздухе будет низким

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни омичи смогут почувствовать неприятные запахи. Об это сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Как рассказали в ведомстве, в Омске ночью и утром 28 и 29 декабря ожидается повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Отметим, на данный момент речи о введении режима НМУ не идет.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru