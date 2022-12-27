Александр Бурков поздравил омских спасателей с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал Александра Буркова

Сегодня, 27 декабря, губернатор Омской области Александр Бурков поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздников.

Бурков поблагодарил спасателей за оперативность и смелость. Кроме того, он отметил, что их служба является залогом стабильности для региона и чувства уверенности омичей в своей безопасности.

- Каждому человеку важно знать, что рядом есть надёжные люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Выполняя служебные обязанности, они нередко сталкиваются с чужой болью, видят страдания людей. Порой работа спасателей связана с риском для жизни. Но, как бы им ни было трудно морально и физически, они всегда готовы подставить плечо землякам. Большое спасибо спасателям за смелость и оперативность, - написал в своем телеграм-канале губернатор.

Напомним, День спасателя ежегодно отмечают 27 декабря на протяжении более 30 лет.

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